Současnému předsedovi, italskému admirálovi Giuseppemu Cavo Dragoneovi, vyprší tříleté funkční období v lednu 2028.
Rozhodnutí ve prospěch 61letého Breuera mělo podle zdrojů padnout nezvykle brzy zejména kvůli tlaku Washingtonu. Kromě USA jej mají podporovat i další klíčové státy Aliance včetně Francie, Velké Británie, Itálie, Turecka a Nizozemska.
Vojenský výbor NATO je nejvyšším vojenským orgánem Aliance: sdružuje velitele ozbrojených sil všech 32 členských zemí. V běžném provozu je v Bruselu zastupují stálí vojenští zástupci členských států, zpravidla tříhvězdičkoví generálové.
Jako budoucí předseda by Breuer působil jako hlavní vojenský poradce generálního tajemníka NATO a zároveň by poskytoval klíčová doporučení Severoatlantické radě (NAC) i Skupině pro jaderné plánování (NPG). Jeho nástup by tak znamenal posílení německého vlivu v rámci Aliance.
Zdroj: Welt (Německo)