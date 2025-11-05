natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Šéf německých ozbrojených sil odmítá odvodovou loterii

    5. listopadu 2025  16:12
    Generální inspektor bundeswehru generál Carsten Breuer odmítá návrh na zavedení odvodové loterie.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    Podle něj by měli být všichni zájemci nejprve individuálně posouzeni, aby se určila jejich způsobilost k vojenské službě.

    „Plošné prověřování všech věkových skupin je nezbytné pro přehled o dostupných silách,“ uvedl Breuer v rozhovoru a dále varuje, že náhodný výběr by mohl podkopat motivaci a účinnost výcviku.

    Bundestag mezitím nadále diskutuje o podobě nového zákona o vojenské službě. Vládní koalice se stále neshodla na tom, jak postupovat, pokud by se dobrovolnými rekruty nepodařilo naplnit potřeby bundeswehru.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media