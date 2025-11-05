Podle něj by měli být všichni zájemci nejprve individuálně posouzeni, aby se určila jejich způsobilost k vojenské službě.
„Plošné prověřování všech věkových skupin je nezbytné pro přehled o dostupných silách,“ uvedl Breuer v rozhovoru a dále varuje, že náhodný výběr by mohl podkopat motivaci a účinnost výcviku.
Bundestag mezitím nadále diskutuje o podobě nového zákona o vojenské službě. Vládní koalice se stále neshodla na tom, jak postupovat, pokud by se dobrovolnými rekruty nepodařilo naplnit potřeby bundeswehru.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)