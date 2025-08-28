V budoucnu tak budou otázky německé bezpečnostní politiky centrálně řízeny v úřadu spolkového kancléře. Tento nový orgán bude monitorovat a analyzovat globální bezpečnostní situaci, koordinovat německou bezpečnostní politiku a připravovat pro ni dlouhodobé strategie.
„Nová rada se stane ústřední platformou federální vlády pro řešení klíčových otázek národní bezpečnosti,“ uvedl kancléř Friedrich Merz (CDU) po jednání kabinetu v Berlíně. Podle něj se bude zabývat tématy na rozhraní vnitřní, vnější, ekonomické a digitální bezpečnosti.
O zřízení bezpečnostní rady se v Německu diskutovalo již řadu let. Již předchozí „semaforová“ koalice uvažovala o vytvoření podobného orgánu, nakonec však od plánu ustoupila kvůli sporům o pravomoci mezi úřadem spolkového kancléře vedeným SPD a ministerstvem zahraničí řízeným Zelenými. Obě instituce tehdy usilovaly o hlavní odpovědnost za radu.
Zdroj: Stern(Německo)