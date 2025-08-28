natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo zakládá Národní bezpečnostní radu

    28. srpna 2025  14:37
    Spolkový kabinet schválil zřízení vůbec první Národní bezpečnostní rady v Berlíně.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    V budoucnu tak budou otázky německé bezpečnostní politiky centrálně řízeny v úřadu spolkového kancléře. Tento nový orgán bude monitorovat a analyzovat globální bezpečnostní situaci, koordinovat německou bezpečnostní politiku a připravovat pro ni dlouhodobé strategie.

    „Nová rada se stane ústřední platformou federální vlády pro řešení klíčových otázek národní bezpečnosti,“ uvedl kancléř Friedrich Merz (CDU) po jednání kabinetu v Berlíně. Podle něj se bude zabývat tématy na rozhraní vnitřní, vnější, ekonomické a digitální bezpečnosti.

    O zřízení bezpečnostní rady se v Německu diskutovalo již řadu let. Již předchozí „semaforová“ koalice uvažovala o vytvoření podobného orgánu, nakonec však od plánu ustoupila kvůli sporům o pravomoci mezi úřadem spolkového kancléře vedeným SPD a ministerstvem zahraničí řízeným Zelenými. Obě instituce tehdy usilovaly o hlavní odpovědnost za radu.

    Zdroj: Stern(Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media