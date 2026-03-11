Přiletěl z Litvy, kde je rozmístěna 45. německá brigáda, která má pomáhat bránit východní křídlo NATO před případným ruským útokem.
V rámci vojenského cvičení Quadriga 2026 nacvičuje bundeswehr během části Medic Quadriga společně s civilními záchrannými složkami takzvaný záchranný řetězec pro zraněné vojáky. Ten pokrývá celou trasu od oblasti nasazení v Litvě až po jejich ošetření v Německu. Cílem cvičení je posílit operační připravenost a schopnost rychlé reakce bundeswehru a zároveň prohloubit spolupráci s civilními partnery ve zdravotnictví, včetně záchranné služby.
Poprvé byl otestován celý řetězec vojenské zdravotnické evakuace – od ošetření zraněných na operačním sále v Litvě až po jejich následnou péči v německých nemocnicích. Tento systém má zajistit rychlou a nepřerušenou péči o raněné od místa zranění až po nemocniční léčbu. Cvičení se zúčastnilo přibližně 1 250 lidí, z toho asi 1 000 vojáků a 250 pracovníků civilních organizací.
V případě války se očekává, že se Německo stane hlavním logistickým uzlem NATO. Počítá s tím takzvaný Operační plán Německo (OPLAN DEU). Podle tohoto plánu by v krizové situaci mohlo přes německé území na východní křídlo NATO projít až 800 000 vojáků.
Zdroj: Euronews (Francie)