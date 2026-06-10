Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že příspěvek odpovídá přibližně 50 tisícům kusů munice dlouhého dosahu, a označil českou iniciativu za klíčovou pro zásobování ukrajinských ozbrojených sil.
O podpoře Ukrajiny jednali v Berlíně německý ministr obrany Pistorius a český ministr obrany Jaromír Zůna. Tématem byla také bilaterální obranná spolupráce, situace na Blízkém východě a přípravy summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
Od zahájení iniciativy bylo Ukrajině dodáno více než tři miliony kusů dělostřelecké munice. Česká republika zároveň uzavřela kontrakty na dodávku přibližně jednoho milionu dalších kusů v roce 2026.
Zdroj: Kyiv Independent (Ukrajina)