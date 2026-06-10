natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo přislíbilo 300 milionů eur pro českou muniční iniciativu

    10. června 2026  19:06
    Německo přispěje dalších 300 milionů eur do české iniciativy na dodávky dělostřelecké munice Ukrajině.  

    Výroba zapalovačů velkorážové munice | foto: Fuch Electronics

    Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že příspěvek odpovídá přibližně 50 tisícům kusů munice dlouhého dosahu, a označil českou iniciativu za klíčovou pro zásobování ukrajinských ozbrojených sil.

    O podpoře Ukrajiny jednali v Berlíně německý ministr obrany Pistorius a český ministr obrany Jaromír Zůna. Tématem byla také bilaterální obranná spolupráce, situace na Blízkém východě a přípravy summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.

    Od zahájení iniciativy bylo Ukrajině dodáno více než tři miliony kusů dělostřelecké munice. Česká republika zároveň uzavřela kontrakty na dodávku přibližně jednoho milionu dalších kusů v roce 2026.

    Zdroj: Kyiv Independent (Ukrajina)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media