Souvisí to s probíhající debatou o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Kabinet německého kancléře Friedricha Merze minulý měsíc schválil nový zákon, podle něhož budou muset mladí muži narození po roce 2008 od příštího roku vyplnit dotazník, zda by se v budoucnu chtěli potenciálně připojit k armádě. Mnozí tento krok vnímají jako první fázi k možnému obnovení povinné vojenské služby, která byla v Německu v roce 2011 pozastavena, nikoli však zrušena.
Německá mírová společnost – Sdružení odpůrců vojenské služby (DFG-VK), organizace poskytující poradenství lidem, kteří odmítají bojovat, uvedla, že v srpnu letošního roku zaznamenala na svých poradenských stránkách téměř 55 000 návštěv. To je více než dvojnásobek oproti květnu. Křesťanská mírová organizace EAK rovněž oznámila, že v loňském roce evidovala 30% nárůst žádostí o konzultace.
Podle průzkumu agentury YouGov zveřejněného v červnu 2025 podporuje 54 % Němců obnovení povinné vojenské služby. Generační rozdíly jsou ovšem značné: zatímco pouze 35 % lidí ve věku 18–29 let by návrat služby uvítalo, mezi občany staršími 70 let je to zhruba 66 %.
Zdroj: Deutsche Welle(Německo)