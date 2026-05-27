Tuto kritiku formulovaly ve své Zprávě o základních právech za rok 2026, která byla představena v Karlsruhe. Podle autorů se v době sílícího populismu a nástupu autoritářských režimů po celém světě dostávají základní práva pod rostoucí tlak i v Německu, které je tradičně považováno za stát založený na principu právního státu.
Ve 240stránkové zprávě organizace upozorňují, že základní práva jsou ohrožována například oslabováním opatření proti změně klimatu, nedostatkem dostupného bydlení nebo technologickými standardy sociálních sítí, které podle nich narušují právo na informační sebeurčení. Za největší riziko však považují situaci, kdy domácí politice dominují bezpečnostní obavy vedoucí k rozsáhlému posilování vojenských kapacit.
V roce 2025 se konzervativní blok CDU/CSU, sociální demokraté a Zelení dohodli na novém zadlužení ve výši 500 miliard eur určeném mimo jiné na modernizaci německých ozbrojených sil, Bundeswehru. Právě tuto „rychlou militarizaci Německa“, která podle autorů nemá obdoby od konce druhé světové války, zpráva kritizuje. Současně upozorňuje na snižování prostředků určených na rozvojovou pomoc. Rozpočet ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj byl v roce 2025 snížen o 910 milionů eur na 10,31 miliardy eur.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)