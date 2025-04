V rozhovoru pro stanici ARD nicméně zdůraznil, že dodávky musí být koordinovány s evropskými partnery. Merz v tomto ohledu představuje výraznou změnu oproti dosluhujícímu kancléři Olafu Scholzovi, který dodávku střel Taurus Ukrajině vytrvale odmítal.

Systém Taurus má delší dosah než střely Scalp dodávané Francií či Storm Shadow od Velké Británie a disponuje vysokou přesností, která umožňuje ničit klíčovou infrastrukturu, jako jsou pilíře mostů nebo logistické uzly.

Merz zmínil, že zbraň by mohla být použita k útoku na strategický Kerčský most spojující Rusko s okupovaným Krymem: „To by byl jeden ze způsobů, jak Ukrajinu konečně strategicky — zůstaňme u toho slova — dostat do vedení.“

Ukrajina žádá střely Taurus už několik let právě kvůli možnosti ničit významné cíle jako tento most. Zda bude Merzův postoj sdílet i jeho koaliční partner ze Sociálnědemokratické strany, zatím není jasné.

Zdroj: Euronews (Francie)