Nový velitel, generál Holger Neumann, vzlétl se svým Eurofighterem z letiště Laage v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Odcházející šéf luftwaffe, generál Ingo Gerhartz, odstartoval se svým Eurofighterem ze základny Nörvenich v Severním Porýní-Vestfálsku. Oba se setkali ve vzduchu nad Dolním Saskem, kde bok po boku letěli rychlostí kolem 1 000 km/h – a právě tam došlo k předání „štafety“.

Německý ministr obrany Boris Pistorius označil Neumanna za zkušeného a vysoce kvalifikovaného generála, „pilota Eurofighteru srdcem i duší“. Neumann má za sebou 2 800 nalétaných hodin. V letech 1988–1989 absolvoval základní vojenskou službu u výsadkářů a poté pokračoval ve své důstojnické kariéře v letectvu a na ministerstvu obrany. Naposledy působil jako velitel Velitelství letectva, kde nesl odpovědnost za taktické letecké jednotky, leteckou dopravu i výcviková zařízení.

Nového velitele čekají zásadní úkoly. První části izraelského protiraketového systému Arrow 3, který má být umístěn na třech lokalitách v Německu, by měly být uvedeny do provozu do konce roku. Tento systém je schopen ničit přilétající rakety ve výškách až 100 kilometrů – tedy mimo atmosféru, na samé hranici vesmíru.

Zdroj: Bild(Německo)