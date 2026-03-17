    Německý kriminální úřad slaví 75 let: od nacistické minulosti k pilíři bezpečnosti

    17. března 2026  16:00
    Spolkový kriminální úřad (BKA), založený v roce 1951 ve Wiesbadenu, byl po desetiletí formován představiteli s nacistickou minulostí.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Teprve od roku 2007 začal úřad systematicky zkoumat vlastní historii a otevřeně přiznávat, že až do konce 60. let byl výrazně ovlivněn touto personální kontinuitou. Postupná generační obměna vedla k zásadní proměně instituce.

    Dnes BKA představuje klíčovou součást německého bezpečnostního systému a koordinuje činnost s policiemi jednotlivých spolkových zemí. Zaměřuje se na boj proti extremismu, terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě a zajišťuje ochranu ústavních činitelů. Významnou zkouškou byla éra levicového terorismu spojeného s Frakcí Rudé armády (RAF). V reakci na rostoucí hrozby se výrazně zvýšil rozpočet i počet zaměstnanců, zejména po útocích z 11. září 2001.

    BKA úzce spolupracuje s dalšími bezpečnostními složkami a podílí se na vyšetřování případů terorismu, špionáže či pravicového extremismu. Mezi známé kauzy patří vražda gruzínského občana v Berlíně, za níž podle soudu stál ruský stát, či odhalení teroristické skupiny Národní socialistické podzemí (NSU). Úřad je také mezinárodně propojen, zejména s Europolem, a působí prostřednictvím styčných důstojníků ve více než 50 zemích.

    S rostoucím významem digitálních technologií čelí BKA novým výzvám, zejména v souvislosti s využíváním umělé inteligence. Vláda plánuje rozšířit jeho pravomoci, například umožněním využívání amerického softwaru Palantir. Tyto kroky však vyvolávají kritiku opozice i právní spory, přičemž německý ústavní soud již některé formy sledování označil za protiústavní.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

