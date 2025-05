Velká Británie a Francie totiž v posledních měsících navrhly vytvoření mírových sil pod vedením Evropy, které by na Ukrajině pomohly ukončit tříletý konflikt s Ruskem.

„Nemyslím si, že by s tím Rusové za jakýchkoli okolností souhlasili. Ale i kdyby ano, museli bychom trvat na zapojení Spojených států,“ řekl Ischinger. Bez americké pojistky by podle něj hrozilo, že Rusko obviní Ukrajinu ze zahájení ozbrojeného střetu a zareaguje silou. „Evropané na Ukrajině by tak mohli být terčem útoků a byli by nuceni reagovat – ovšem bez podpory Spojených států,“ varoval. „Upřímně řečeno, to by znamenalo konec NATO, jak ho dnes známe.“

Ischinger a desítky dalších vysokých představitelů transatlantické bezpečnostní politiky se tento týden sjíždějí do Washingtonu. Na neveřejných jednáních, pořádaných Mnichovskou bezpečnostní konferencí, se zde setkají s klíčovými zástupci americké administrativy, aby diskutovali o Ukrajině a dalších aktuálních bezpečnostních výzvách.

Zdroj: Politico(USA)