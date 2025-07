Cílem je poskytnout nezbytné finanční prostředky k tomu, aby Německo a jeho ozbrojené síly, bundeswehr, byly připraveny na válku.

Tato vládní investice je skvělou zprávou pro společnosti, které staví silnice a mosty, pokládají železniční tratě nebo vyrábějí vysokorychlostní optické kabely. Ještě více však těží německý obranný průmysl – sektor, který po desetiletí ztrácel na významu. Přední představitelé odvětví tvrdí, že zvýšené obranné výdaje neprospívají jen samotnému průmyslu, ale i německé ekonomice jako celku.

Zákonodárci věří, že tyto výdaje pomohou modernizovat německý průmysl a podpoří hospodářský růst. Ekonomové však zůstávají opatrní.

„Zvýšení vládních vojenských výdajů sice dodá německé ekonomice jistý impuls, ale stimulační efekt bude spíše omezený,“ uvedl Tom Krebs, profesor ekonomie na Univerzitě v Mannheimu. Krebs společně s kolegou Patrickem Kaczmarczykem vypracovali studii, která zkoumala, do jaké míry mohou dodatečné vládní výdaje zvýšit hrubý domácí produkt Německa. Podle jejich zjištění by vojenské výdaje měly maximální multiplikační efekt 0,5 – tedy že jedno euro výdajů by vygenerovalo pouze 50 centů dodatečné ekonomické aktivity. Naproti tomu investice do infrastruktury, vzdělávání, zařízení péče o děti nebo škol by přinesly dvojnásobnou až trojnásobnou návratnost.

Zdroj: Deutsche Welle(Německo)