    Německý generál: Rusko by mohlo už nyní podniknout menší útok na území NATO

    7. listopadu 2025  17:24
    Ruské ozbrojené síly mají podle německého generála Alexandra Sollfranka schopnost kdykoli zahájit omezený útok na území Severoatlantické aliance.  

    Rusko-běloruské cvičení Zapad 2021 | foto: kremlin.ru

    „Když se podíváte na současné schopnosti a bojovou sílu Ruska, mohlo by Rusko zahájit malý útok na území NATO klidně už zítra,“ prohlásil Sollfrank.

    Podle něj by šlo o malou, regionálně omezenou operaci, protože je Rusko příliš zaměstnáno válkou na Ukrajině. Rozhodnutí Moskvy bude záviset na třech faktorech: vojenské síle, dosavadních úspěších ozbrojených sil a na vedení země. Dále vše bude do značné míry záviset i na postoji a odstrašovací síle Západu.

    „Rusko by mohlo být schopno uskutečnit rozsáhlý útok proti celé třicetičlenné Alianci už kolem roku 2029, pokud bude pokračovat v rozšiřování své výzbroje,“ zopakoval varování Sollfrank. Cílem Ruska je nyní podle Sollfranka provokovat NATO a zkoumat jeho reakce.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    natoaktual.cz

