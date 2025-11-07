„Když se podíváte na současné schopnosti a bojovou sílu Ruska, mohlo by Rusko zahájit malý útok na území NATO klidně už zítra,“ prohlásil Sollfrank.
Podle něj by šlo o malou, regionálně omezenou operaci, protože je Rusko příliš zaměstnáno válkou na Ukrajině. Rozhodnutí Moskvy bude záviset na třech faktorech: vojenské síle, dosavadních úspěších ozbrojených sil a na vedení země. Dále vše bude do značné míry záviset i na postoji a odstrašovací síle Západu.
„Rusko by mohlo být schopno uskutečnit rozsáhlý útok proti celé třicetičlenné Alianci už kolem roku 2029, pokud bude pokračovat v rozšiřování své výzbroje,“ zopakoval varování Sollfrank. Cílem Ruska je nyní podle Sollfranka provokovat NATO a zkoumat jeho reakce.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)