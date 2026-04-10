Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Merz: Německo obnovilo diplomatická jednání s Íránem

    10. dubna 2026  19:37
    Berlín podle německého kancléře Friedricha Merze po delší pauze znovu navazuje kontakt s íránským vedením.  

    Friedrich Merz | foto: @_FriedrichMerz

    Německo obnovuje rozhovory s Íránem poté, co bylo mezi Teheránem a Washingtonem dosaženo křehkého příměří, které by mohlo otevřít cestu k mírovým jednáním.

    „Po dlouhém období mlčení, pro které jsme měli vážné důvody, nyní jako vláda obnovujeme rozhovory s Teheránem,“ řekl Merz novinářům.

    Mezi Berlínem a Teheránem se od léta 2025 neuskutečnily žádné rozhovory na vysoké úrovni. Vztahy se začaly zhoršovat už na počátku 20. let, kdy Německo spolu s dalšími členy skupiny E3, tedy Francií a Velkou Británií, kritizovaly dle jejich slov porušování íránských závazků v rámci mezinárodní jaderné dohody. Ta se fakticky zhroutila po odchodu Spojených států v roce 2018.

    V roce 2024 pak Německo oznámilo, že v reakci na popravu německo-íránského občana Džamšída Šarmahda uzavře všechny tři íránské konzuláty v zemi. Írán Šarmahda obvinil ze spiknutí a řízení teroristických útoků.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

