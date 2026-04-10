Německo obnovuje rozhovory s Íránem poté, co bylo mezi Teheránem a Washingtonem dosaženo křehkého příměří, které by mohlo otevřít cestu k mírovým jednáním.
„Po dlouhém období mlčení, pro které jsme měli vážné důvody, nyní jako vláda obnovujeme rozhovory s Teheránem,“ řekl Merz novinářům.
Mezi Berlínem a Teheránem se od léta 2025 neuskutečnily žádné rozhovory na vysoké úrovni. Vztahy se začaly zhoršovat už na počátku 20. let, kdy Německo spolu s dalšími členy skupiny E3, tedy Francií a Velkou Británií, kritizovaly dle jejich slov porušování íránských závazků v rámci mezinárodní jaderné dohody. Ta se fakticky zhroutila po odchodu Spojených států v roce 2018.
V roce 2024 pak Německo oznámilo, že v reakci na popravu německo-íránského občana Džamšída Šarmahda uzavře všechny tři íránské konzuláty v zemi. Írán Šarmahda obvinil ze spiknutí a řízení teroristických útoků.
