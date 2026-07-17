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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Francie chtějí po krachu vývoje stíhačky posílit obrannou spolupráci

    17. července 2026  19:06
    Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz chtějí dát nový impuls francouzsko-německé obranné spolupráci. Záměr přichází po krachu společného projektu vývoje stíhacího letounu FCAS.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz | foto: @bundeskanzler

    Na společném zasedání vlád se mají zaměřit na další obranné iniciativy, včetně spolupráce v oblasti jaderného odstrašení, radarových systémů, raketové obrany a úderných schopností.

    Francie přitom trvá na tom, že projekt jaderného odstrašení zůstane pod její kontrolou, zatímco Německo zdůrazňuje, že Francii vedené projekty musí doplňovat Severoatlantickou alianci a nesmí vytvářet rozdílné bezpečnostní zóny v Evropě. Obě země chtějí jednat také o konkurenceschopnosti Evropské unie, jejím rozpočtu, digitální regulaci a boji proti dezinformacím.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

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