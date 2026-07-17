Na společném zasedání vlád se mají zaměřit na další obranné iniciativy, včetně spolupráce v oblasti jaderného odstrašení, radarových systémů, raketové obrany a úderných schopností.
Francie přitom trvá na tom, že projekt jaderného odstrašení zůstane pod její kontrolou, zatímco Německo zdůrazňuje, že Francii vedené projekty musí doplňovat Severoatlantickou alianci a nesmí vytvářet rozdílné bezpečnostní zóny v Evropě. Obě země chtějí jednat také o konkurenceschopnosti Evropské unie, jejím rozpočtu, digitální regulaci a boji proti dezinformacím.
Zdroj: Euractiv (Belgie)