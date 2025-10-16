Německo přispěje k operaci NATO Eastern Sentry prováděním hlídkových letů.
Operace Eastern Sentry byla zřízena za účelem ochrany nebe na východním křídle Aliance po leteckých vpádech připisovaných Rusku. 10. září narušilo polský vzdušný prostor přibližně 20 ruských dronů. V následujících týdnech byly ruské stíhačky obviněny z provokačních letů poblíž baltských zemí a další pozorování dronů byla hlášena v celé severní Evropě.
Středeční zasedání ministrů obrany NATO bylo svoláno k projednání, zda byla dosavadní reakce Severoatlantické aliance dostatečná k odstrašení Ruska od dalších provokací. Někteří členové NATO prosazují robustnější obranná a odstrašující opatření. Mluvčí německého ministerstva obrany uvedl, že dva Eurofightery budou umístěny v Malborku od prosince 2025 do března 2026.
Zdroj: TVP World (Polsko)