Pět letounů Eurofighter a zhruba 150 vojáků z německého taktického leteckého křídla 31 „Boelcke“, společně s dalšími podpůrnými jednotkami, se do Polska vysílá na podporu této alianční mise.
Nasazení je součástí posílené ochrany vzdušného prostoru NATO na východním křídle Aliance. Tím, že NATO umisťuje moderní a rychle nasaditelné stíhací letouny do Polska, demonstruje svou připravenost ke kolektivní obraně i schopnost reagovat na jakoukoli potenciální leteckou hrozbu.
Mise air policing je dlouhodobá a nepřetržitá mírová operace, kterou doplňuje posílená aktivita NATO Eastern Sentry. Eastern Sentry dále zvyšuje ochranu východního křídla Aliance díky flexibilnímu operačnímu nastavení, které se dokáže přizpůsobovat vyvíjejícím se bezpečnostním podmínkám, a pomáhá tak zajistit bezpečnost vzdušného prostoru NATO.
Zdroj: NATO (USA)