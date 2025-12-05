natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německé Eurofightery nasazené v Polsku posilují protivzdušnou obranu NATO

    5. prosince 2025  14:39
    Letouny Eurofighter německého letectva byly nasazeny na polské základně v Malborku v rámci mise NATO air policing, kde se podílejí na zajišťování trvalé ochrany vzdušného prostoru Aliance.  

    Eurofighter Typhoon německé Luftwaffe ve výročním zbarvení | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Pět letounů Eurofighter a zhruba 150 vojáků z německého taktického leteckého křídla 31 „Boelcke“, společně s dalšími podpůrnými jednotkami, se do Polska vysílá na podporu této alianční mise.

    Nasazení je součástí posílené ochrany vzdušného prostoru NATO na východním křídle Aliance. Tím, že NATO umisťuje moderní a rychle nasaditelné stíhací letouny do Polska, demonstruje svou připravenost ke kolektivní obraně i schopnost reagovat na jakoukoli potenciální leteckou hrozbu.

    Mise air policing je dlouhodobá a nepřetržitá mírová operace, kterou doplňuje posílená aktivita NATO Eastern Sentry. Eastern Sentry dále zvyšuje ochranu východního křídla Aliance díky flexibilnímu operačnímu nastavení, které se dokáže přizpůsobovat vyvíjejícím se bezpečnostním podmínkám, a pomáhá tak zajistit bezpečnost vzdušného prostoru NATO.

    Zdroj: NATO (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media