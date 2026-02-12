natoaktual.cz

    12. února 2026  8:38
    Německo přispěje do nové operace Severoatlantické aliance Arktická stráž (Arctic Sentry) čtyřmi stíhacími letouny Eurofighter a kapacitami pro doplňování paliva za letu.  

    Eurofighter Typhoon německé Luftwaffe ve výročním zbarvení | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius na okraj jednání ministrů obrany EU v Bruselu. Pistorius zdůraznil, že Arktida a severská oblast mají zásadní význam pro bezpečnost Evropy i Severní Ameriky, mimo jiné kvůli strategickému prostoru mezi Grónskem, Islandem a Velkou Británií, který je důležitý i pro pohyb ruských ponorek.

    Cvičení Arktická stráž zahájilo Velitelství spojeneckých sil pro operace (ACO) s cílem posílit přítomnost Aliance v Arktidě. Mise navazuje na jednání mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Davosu, kde se shodli na aktivnější roli NATO v regionu v reakci na ruskou vojenskou aktivitu a rostoucí zájem Číny.

    Trump v posledních měsících opakovaně hovořil o zájmu USA o Grónsko a pohrozil sankcemi evropským zemím, které s tím nesouhlasily. Trump po následném jednání s Ruttem hrozby stáhl. Oba se shodli na rámci pro možnou budoucí dohodu týkající se Grónska a širšího arktického regionu, na což navázaly rozhovory mezi USA, Dánskem a Grónskem.

