    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Jak chce Německo vyřešit svůj problém s nedostatkem dronů?

    3. října 2025  15:41
    Německé ozbrojené síly si dlouho vystačily bez bojových dronů, ale musí dohnat své zpoždění, a to i v obraně proti nim.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

     „V obraně proti dronům jsme skutečně pozadu,“ přiznal německý ministr obrany Boris Pistorius, ale dodal, že dělají vše pro to, aby se tento nedostatek napravil. Bundeswehr si k obraně proti dronům objednal 19 protiletadlových tanků Skyranger od firmy Rheinmetall, ale budou dodány až kolem roku 2027. Nahradí tak již vyřazené tanky Gepard.

    Kromě rušiček jsou účinné k obraně proti dronům samotné drony. Bundeswehr pořídil zachytávací drony německé výroby, které nepřátelské drony mají chytit do sítí. „Musíme vyvinout vícevrstevný obranný systém, který nabídne různé možnosti sestřelení nebo vyřazení dronů — elektronická protiopatření, kinetická zařízení a také nízkonákladová řešení jako vystřelovače sítí,“ poznamenala odbornice na drony Ulrike Franke z think tanku European Council on Foreign Relations. Letos v březnu se Německo rozhodlo pořídit první kamikaze drony.

    Kromě techniky je pro Německo výzvou rozdělení odpovědnosti. Nyní je rozdělena zodpovědnost za potírání hrozby dronů rozdělena mezi bundeswehr a policejní sbory šestnácti spolkových zemí. Obrana proti vnějším útokům, jako jsou útoky stíhaček nebo velkých dronů, spadá do kompetence ozbrojených sil. Ve všech ostatních případech je obrana proti dronům v působnosti policie, která odpovídá za vnitřní bezpečnost.

    Pokud například dron špehuje německé letiště nebo průmyslový závod, nelze povolat bundeswehr. Mezi další problémy patří také schopnost dopravit obranné prostředky proti útočným dronům dostatečně rychle na místo, kde byly spatřeny. Vzhledem k současným hrozbám bude bundeswehru nyní uděleno více pravomocí k obraně proti dronům.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    ass; natoaktual.cz

