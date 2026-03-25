Balík zahrnuje 30 střel od evropských partnerů, včetně Nizozemska, a dalších pět z vlastních zásob bundeswehru. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Berlín koordinoval podporu spojenců k urychlenému dodání.
Nedostatek střel souvisí s konfliktem na Blízkém východě, kde byly stovky interceptorů použity proti íránským útokům. USA zároveň upřednostňují doplnění vlastních zásob. Podle odhadů vystačí dodávka Ukrajině pouze na zhruba dva týdny obranných operací.
Německo plánuje pokračovat i v dalších dodávkách, včetně systémů krátkého dosahu, raket Iris-T a náhradních dílů, aby podpořilo ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Zdroj: United24 (Ukrajina)