Friedrich Merz, pravděpodobný budoucí kancléř Německa, oznámil, že CDU/CSU a SPD předloží návrh na změnu ústavy, který by umožnil vyjmout výdaje na obranu nad 1 % HDP z tzv. dluhové brzdy. Ta znemožňuje německé vládě mít vyšší deficit rozpočtu, než je 0,35 % HDP.

Cílem je posílit evropskou obranu po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, který zmrazil vojenskou pomoc Ukrajině a vyvolal obavy z možného oslabení Severoatlantické aliance a transatlantických vztahů.

Změny vyžadují dvoutřetinovou většinu v německém Bundestagu, přičemž jejich schválení bude záviset na podpoře strany Zelených. Ti uvedli, že budou o návrhu tvrdě vyjednávat. Levicová strana Die Linke pohrozila právními kroky, pokud by nové dluhy financovaly obranné výdaje. Plán vyvolal v Německu rozporuplné reakce – zatímco levicová média krok vítají, konzervativní hlasy kritizují Merze za „otočku o 180 stupňů“, a to jen deset dní po parlamentních volbách v Německu. Ekonomové varují, že uvolnění dluhových pravidel by mohlo zvýšit poměr německého dluhu k HDP nad 100 % do roku 2034. To by byla velká změna pro Německo, které má dlouhou tradici fiskální střízlivosti a nízké míry zadlužení.

Zdroj: Al-Džazíra (Katar)