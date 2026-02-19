Útok začal v úterý kolem poledne a probíhal ve vlnách, přičemž jeho rozsah byl podle společnosti značný. Večer se podařilo provoz převážně stabilizovat, ve středu ráno se však objevily další potíže.
Společnost uvedla, že přijala obranná opatření s cílem minimalizovat dopad na zákazníky a že prioritou zůstává ochrana dat a dostupnost služeb. K pozadí útoku se nevyjádřila. Deutsche Bahn je v kontaktu s německými úřady pro kybernetickou bezpečnost.
Německé bezpečnostní složky dlouhodobě varují, že dopravní infrastruktura je častým cílem kybernetických i fyzických útoků. V loňském roce došlo k sabotážím železničních tratí i k opakovaným útokům na infrastrukturu, přičemž vyšetřovatelé zkoumají možné zahraniční i domácí motivy.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)