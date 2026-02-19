natoaktual.cz

    Německé dráhy čelily kyberútoku na prodej jízdenek a informační systémy

    19. února 2026  14:35
    Německý národní železniční dopravce Deutsche Bahn oznámil, že jeho digitální systémy zasáhl kyberútok typu DDoS, který narušil prodej jízdenek a zobrazování jízdních řádů na webu i v aplikaci Navigator.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Útok začal v úterý kolem poledne a probíhal ve vlnách, přičemž jeho rozsah byl podle společnosti značný. Večer se podařilo provoz převážně stabilizovat, ve středu ráno se však objevily další potíže.

    Společnost uvedla, že přijala obranná opatření s cílem minimalizovat dopad na zákazníky a že prioritou zůstává ochrana dat a dostupnost služeb. K pozadí útoku se nevyjádřila. Deutsche Bahn je v kontaktu s německými úřady pro kybernetickou bezpečnost.

    Německé bezpečnostní složky dlouhodobě varují, že dopravní infrastruktura je častým cílem kybernetických i fyzických útoků. V loňském roce došlo k sabotážím železničních tratí i k opakovaným útokům na infrastrukturu, přičemž vyšetřovatelé zkoumají možné zahraniční i domácí motivy.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    natoaktual.cz

