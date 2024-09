Z Lipska odstartoval let Qatar Airways směrem do Kábulu. Za touto akcí stojí především německé ministerstvo vnitra spolu s vybranými spolkovými zeměmi, ze kterých byli zločinci převezeni do Lipska.

K deportaci dochází týden po útoku nožem v Solingenu a také poté, co koalice schválila balíček zpřísnění azylové a migrační politiky. Let je dobrým signálem a startem tvrdšího přístupu vůči zahraničním zločincům.

Spolková vláda o deportacích nekomunikovala přímo s vládci v Kábulu, protože existuje určitý odpor vůči přímým jednáním s Tálibánem. Proto měla vláda při plánování pomoc od Kataru, který s Tálibánem udržuje stálý kontakt. „Těžcí zločinci z Afghánistánu ztratili v Německu svůj ochranný status. Od té doby se za zavřenými dveřmi hledaly způsoby, jak deportovat lidi zpět do Afghánistánu, aniž by se muselo přistoupit k přímým politickým kontaktům s Tálibánem,“ uvedl německý kancléř Olaf Scholz po letošním květovém útoku nožem v Mannheimu.

Současná deportační akce je proto pro spolkovou vládu také rizikem. Organizace na ochranu lidských práv budou pravděpodobně pečlivě sledovat, jak Tálibán s deportovanými zločinci zachází. Tálibán zavedl drakonické tělesné tresty a dochází i k veřejným popravám. Zločincům, kteří se vracejí do země, hrozí podle zprávy opětovné odsouzení.

Zdroj: Der Spiegel (Německo)