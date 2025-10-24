„Ke střelbě došlo v důsledku nedorozumění mezi jednotkami účastnícími se cvičení a policií, kterou přivolali místní obyvatelé,“ uvedl mluvčí operačního velitelství bundeswehru.
Policie byla přivolána obyvateli, kteří nahlásili ozbrojeného muže, aniž tušili, že jde o součást výcviku. Když policisté dorazili na místo, vojenská jednotka zahájila střelbu cvičnými náboji, protože se domnívala, že i policie je zapojena do scénáře. Ti na oplátku opětovali palbu ostrými náboji. Jeden voják byl lehce zraněn.
Cvičení Marshal Power se účastní několik set vojáků a členů integrovaných záchranných složek v bavorských městech na veřejných prostranstvích. Cvičení má prověřit reakci na hypotetický útok na členský stát Severoatlantické aliance. Bundeswehr i policie incident označili za nedorozumění a zahájili jeho společné vyšetřování.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)