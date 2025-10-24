natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německá policie omylem postřelila vojáka během výcviku

    24. října 2025  18:58
    Během vojenského cvičení bundeswehru Marshal Power ve městě Erding na jihu Německa došlo k incidentu, při němž policista omylem postřelil vojáka.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    „Ke střelbě došlo v důsledku nedorozumění mezi jednotkami účastnícími se cvičení a policií, kterou přivolali místní obyvatelé,“ uvedl mluvčí operačního velitelství bundeswehru.

    Policie byla přivolána obyvateli, kteří nahlásili ozbrojeného muže, aniž tušili, že jde o součást výcviku. Když policisté dorazili na místo, vojenská jednotka zahájila střelbu cvičnými náboji, protože se domnívala, že i policie je zapojena do scénáře. Ti na oplátku opětovali palbu ostrými náboji. Jeden voják byl lehce zraněn.

    Cvičení Marshal Power se účastní několik set vojáků a členů integrovaných záchranných složek v bavorských městech na veřejných prostranstvích. Cvičení má prověřit reakci na hypotetický útok na členský stát Severoatlantické aliance. Bundeswehr i policie incident označili za nedorozumění a zahájili jeho společné vyšetřování.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media