    17. října 2025  18:12
    Německý parlament otevřel první čtení zákona o modernizaci bundeswehru, který má vstoupit v platnost v roce 2026.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Vláda chce do roku 2035 zdvojnásobit počet vojáků bundeswehru na 460 tisíc.

    Současný návrh počítá s povinným dotazníkem pro všechny muže starší osmnácti let o zájmu sloužit, zatímco ženy by odpovídaly dobrovolně. Mělo by tedy jít o službu dobrovolnou, avšak s možností zavedení povinné služby, pokud by chyběli zájemci na dobrovolné bázi. Ministr obrany Boris Pistorius (SPD) zdůraznil, že cílem je posílit obranyschopnost země v reakci na ruskou agresi a že povinný nábor by byl krajním řešením a není v tuto chvíli součástí návrhu zákona.

    Někteří členové opozice i část Křesťanských demokratů (CDU) však trvá na tzv. „Plánu B“, který by znamenal losovací loterii napříč celou zemí v případě nedostatku dobrovolníků.

    Kolem nového návrhu o modernizaci bundeswehru panuje napětí. Podle Pistoria to není překvapivé, ba naopak pochopitelné, vzhledem k složité vojenské historii Německa ve 20. století.

    „Méně než vášnivá, otevřená a místy i bouřlivá debata by mě zklamala – ať už v parlamentu, ve školách, nebo ve společnosti obecně. Toto téma si zaslouží otevřenou a upřímnou diskusi, protože ovlivní životy mnoha lidí,“ uvedl Pistorius. Návrh vyvolal odpor mírových organizací, ale i uznání za snahu o otevřenou debatu o obraně, která se v Německu kvůli historickým souvislostem dlouhodobě vede s opatrností.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    natoaktual.cz

