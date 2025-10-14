natoaktual.cz

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo zvažuje losování k doplnění armády

    14. října 2025  11:28
    Vládní koalice v Německu se předběžně dohodla na nové podobě vojenské služby, která by mohla zahrnovat losování branců.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Podle návrhu, o němž bude bundestag jednat tento týden, by byli k vojenské službě povoláni ti, kteří po vyplnění povinného dotazníku projdou výběrovým řízením – a pokud by se nepřihlásil dostatek dobrovolníků, část z nich by byla povolána losem na šest měsíců.

    Model vychází z dánského systému, kde je sice branná povinnost formálně závazná, ale skutečně povolaných je jen malé množství, protože zájemců je dostatek. Opatření má pomoci naplnit dlouhodobý cíl německého ministra obrany Borise Pistoria – dosáhnout do roku 2035 stavu 260 000 aktivních vojáků a 200 000 rezervistů, z nichž většina má vzejít právě z povinné služby.

    Koalice se dohodla na konkrétnějších pravidlech pro aktivaci odvodu poté, co původní návrh čelil kritice pro nejasnost. Kompromisní verze by měla být zveřejněna a projednána v parlamentu.

    Zdroj: Euractive (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

