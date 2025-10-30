natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Modernizace bundeswehru: investice za 377 miliard eur

    30. října 2025  15:07
    Friedrich Merz, německý kancléř, v květnu prohlásil, že Německo má v úmyslu vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě a zavázal se jí poskytnout veškeré finanční zdroje, které potřebuje.  

    Tank Leopard 2A4 české armády | foto: Armáda ČR

    Rozsáhlý 39stránkový seznam uvádí plánované nákupy zbraní v hodnotě 377 miliard eur v oblastech pozemních, vzdušných, námořních, vesmírných a kybernetických technologií.

    Nejvíc bude bundeswehr nakupovat u společnosti Rheinmetall. Skupina se sídlem v Düsseldorfu a její přidružené firmy figuruje v 53 nákupech s celkovou hodnotou přes 88 miliard eur. Dokument počítá s dodáním 687 vozidel Puma do roku 2035 a rovněž s nákupem 561 krátkých věží Skyranger 30 pro protivzdušnou obranu. S tím se pojí i rozsáhlé nákupy munice včetně milionů granátů a puškových nábojů.

    Druhou významnou průmyslovou oporou bundeswehru se stává bavorská společnost Diehl Defence, která se objevuje v 21 plánovaných nákupech v hodnotě 17,3 miliardy eur. Největší část zakázek se týká systémů IRIS-T, jež mají tvořit páteř budoucí architektury německé protivzdušné obrany. Dokument uvádí záměr pořídit 14 kompletů protivzdušné obrany IRIS-T za 3,18 miliardy eur, 396 raket IRIS-T SLM za přibližně 694 milionů eur a dalších 300 krátkého dosahu IRIS-T LFK v hodnotě zhruba 300 milionů eur.

    Drony se rovněž objevují čím dál častěji v seznamu priorit. Bundeswehr má v plánu rozšířit svou flotilu ozbrojených taktických dronů Heron TP od izraelské společnosti IAI. Mezi politicky citlivější položky pak patří potenciální doplnění zásob o 15 stíhaček od Lockheed Martin v rámci amerického programu pro zahraniční vojenské prodeje (Foreign Military Sales) v hodnotě přibližně 2,5 miliardy eur.

    Zdroj: Politico (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media