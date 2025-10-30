Rozsáhlý 39stránkový seznam uvádí plánované nákupy zbraní v hodnotě 377 miliard eur v oblastech pozemních, vzdušných, námořních, vesmírných a kybernetických technologií.
Nejvíc bude bundeswehr nakupovat u společnosti Rheinmetall. Skupina se sídlem v Düsseldorfu a její přidružené firmy figuruje v 53 nákupech s celkovou hodnotou přes 88 miliard eur. Dokument počítá s dodáním 687 vozidel Puma do roku 2035 a rovněž s nákupem 561 krátkých věží Skyranger 30 pro protivzdušnou obranu. S tím se pojí i rozsáhlé nákupy munice včetně milionů granátů a puškových nábojů.
Druhou významnou průmyslovou oporou bundeswehru se stává bavorská společnost Diehl Defence, která se objevuje v 21 plánovaných nákupech v hodnotě 17,3 miliardy eur. Největší část zakázek se týká systémů IRIS-T, jež mají tvořit páteř budoucí architektury německé protivzdušné obrany. Dokument uvádí záměr pořídit 14 kompletů protivzdušné obrany IRIS-T za 3,18 miliardy eur, 396 raket IRIS-T SLM za přibližně 694 milionů eur a dalších 300 krátkého dosahu IRIS-T LFK v hodnotě zhruba 300 milionů eur.
Drony se rovněž objevují čím dál častěji v seznamu priorit. Bundeswehr má v plánu rozšířit svou flotilu ozbrojených taktických dronů Heron TP od izraelské společnosti IAI. Mezi politicky citlivější položky pak patří potenciální doplnění zásob o 15 stíhaček od Lockheed Martin v rámci amerického programu pro zahraniční vojenské prodeje (Foreign Military Sales) v hodnotě přibližně 2,5 miliardy eur.
Zdroj: Politico (USA)