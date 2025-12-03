natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Z civilního kamionu v Německu bylo ukradeno téměř 20 000 kusů munice pro bundeswehr

    3. prosince 2025  16:41
    Zatím neznámí pachatelé odcizili z civilního kamionu přibližně dvacet tisíc kusů munice určené pro německé ozbrojené síly.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    Munice, kterou přepravovala civilní firma najatá bundeswehrem, byla přes noc ponechána v kamionu na nezabezpečeném parkovišti poblíž města Burg nedaleko Magdeburgu.

    Krádež byla odhalena až následující den při předání zásilky. Vojáci si při předání rychle všimli poškození nákladového prostoru kamionu a zkontrolovali přepravní dokumenty. Předběžné zhodnocení ukázalo, že bylo odcizeno přibližně deset tisíc ostrých pistolových nábojů, 9 900 cvičných nábojů pro útočné pušky a dýmové granáty.

    Německé ministerstvo obrany označilo incident za vážný a upozornilo, že přepravní firma porušila bezpečnostní předpisy, podle nichž musí být citlivý náklad neustále pod dohledem. Vyšetřování vedené bundeswehrem a místní policií naznačuje, že krádež byla pravděpodobně plánovaná, a nikoli náhodná. Pachatelé pravděpodobně sledovali pohyb nákladu a udeřili během neplánované zastávky řidiče v Burgu.

    Zdroj: Der Spiegel (Německo)

    asš; natoaktual.cz

