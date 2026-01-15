V dopise z prosince, do něhož nahlédla Deutsche Welle, identifikovala tři hlavní oblasti rizik: hrozby spojené s drony, nedostatečné pravomoci parlamentní policie a pravidla pro parlamentní zaměstnance.
Nejkontroverznější návrh se týká spolupracovníků poslanců, kteří neprojdou bezpečnostní prověrkou. Klöckner navrhuje, aby tito lidé nemohli být nadále placeni z veřejných prostředků. Opatření by se dotklo především strany Alternativa pro Německo, která podle dostupných informací má několik zaměstnanců s vazbami na krajně pravicové kruhy či zahraniční aktéry. AfD návrh odmítá jako pokus o její nepřímé omezení.
Klöckner rovněž prosazuje posílení pravomocí parlamentní policie, aby mohla rychleji a důkladněji prověřovat poslance, jejich zaměstnance i návštěvníky parlamentních budov. V neposlední řadě upozornila na rizika spojená s drony a vyzvala k zahrnutí historické budovy Reichstagu do národních plánů ochrany proti těmto hrozbám. Její výzva odráží rostoucí obavy z extremismu, špionáže i fyzických útoků na klíčové demokratické instituce.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)