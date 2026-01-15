natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Šéfka německého parlamentu navrhuje zpřísnění bezpečnosti Bundestagu

    15. ledna 2026  11:10
    Předsedkyně německého Spolkového sněmu Julia Klöckner upozornila na vážné bezpečnostní mezery ohrožující fungování německé demokracie a vyzvala parlamentní strany k urychleným krokům vedoucím k jejich napravení.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    V dopise z prosince, do něhož nahlédla Deutsche Welle, identifikovala tři hlavní oblasti rizik: hrozby spojené s drony, nedostatečné pravomoci parlamentní policie a pravidla pro parlamentní zaměstnance.

    Nejkontroverznější návrh se týká spolupracovníků poslanců, kteří neprojdou bezpečnostní prověrkou. Klöckner navrhuje, aby tito lidé nemohli být nadále placeni z veřejných prostředků. Opatření by se dotklo především strany Alternativa pro Německo, která podle dostupných informací má několik zaměstnanců s vazbami na krajně pravicové kruhy či zahraniční aktéry. AfD návrh odmítá jako pokus o její nepřímé omezení.

    Klöckner rovněž prosazuje posílení pravomocí parlamentní policie, aby mohla rychleji a důkladněji prověřovat poslance, jejich zaměstnance i návštěvníky parlamentních budov. V neposlední řadě upozornila na rizika spojená s drony a vyzvala k zahrnutí historické budovy Reichstagu do národních plánů ochrany proti těmto hrozbám. Její výzva odráží rostoucí obavy z extremismu, špionáže i fyzických útoků na klíčové demokratické instituce.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media