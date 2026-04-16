    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Británie varují: válka s Íránem odvádí pozornost od Ukrajiny

    16. dubna 2026  13:59
    Německý ministr obrany Boris Pistorius a jeho britský protějšek John Healey varovali, že konflikt na Blízkém východě odvádí pozornost i zdroje od Ukrajiny a zároveň nahrává Rusku.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u města Kupjansk, kde ukrajinská garda dostala do obklíčení na 200 ruských vojáků (12. prosince 2025) | foto: Defence_U

    Podle Pistoria růst cen ropy zvyšuje příjmy Moskvy a umožňuje financovat válku. Oba ministři zároveň vyzvali k deeskalaci situace v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

    Na jednání v Berlíně potvrdily Německo a Velká Británie další vojenskou podporu Ukrajině. Berlín plánuje dodat stovky raket Patriot a další systémy protivzdušné obrany IRIS-T, zatímco Londýn poskytne desítky tisíc dronů. Součástí pomoci jsou i projekty realizované přímo na Ukrajině s mezinárodním financováním.

    Pistorius zdůraznil, že protivzdušná obrana je klíčová kvůli pokračujícím ruským útokům, a uvedl, že dodávky budou probíhat postupně v následujících letech. Upozornil také, že Rusko podle něj nebralo vážně mírová jednání a že příměří během pravoslavných Velikonoc bylo opakovaně porušeno.

    Healey uvedl, že dopady války s Íránem a v širším regionu jsou pociťovány po celém světě, zatímco pozornost se soustředí na Blízký východ, i když Rusko dál nepolevuje v útocích na Ukrajinu. Zdůraznil význam dronů, které podle něj způsobují většinu ztrát, a oznámil plán dodat Ukrajině 120 000 kusů. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte ocenil pokračující podporu Kyjeva i pomoc Ukrajiny při obraně států Perského zálivu.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

