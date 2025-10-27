Dohodu potvrdili britský ministr obrany John Healey a jeho německý protějšek Boris Pistorius při setkání na britské základně RAF Lossiemouth ve Skotsku, které připomnělo rok od podpisu dohody o obranné spolupráci mezi oběma zeměmi.
Podle nové dohody budou základny v Lossiemouthu, islandském Keflavíku a německém Nordholzu hostit hlídkové letouny P-8 Poseidon určené k detekci i likvidaci ponorek. Cílem je rovněž ochrana kritické infrastruktury, jako jsou podmořské kabely, ropovody a větrné elektrárny.
„NATO musí být evropštější, aby zůstalo transatlantické,“ uvedl Pistorius s odkazem na rostoucí tlak USA, aby evropské státy více přispívaly na obranu. „To je náš vzkaz Donaldu Trumpovi i Vladimiru Putinovi,“ dodal.
Healey dodal, že ruské aktivity se zvýšily a došlo k 30% nárustu počtu ruských plavidel ohrožujících britské vody. Spolupráce mezi Berlínem a Londýnem má být jasným signálem Moskvě i potvrzením evropské jednoty v rámci Severoatlantické aliance. Rozšíření britsko-německé spolupráce je reakcí na tuto hrozbu a zároveň dalším vzkazem Putinovi. „Lovíme vaše ponorky,“ prohlásil Healey.
