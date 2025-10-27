natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Británie budou společně sledovat ruské ponorky v Atlantiku a Baltu

    27. října 2025  15:12
    Velká Británie a Německo oznámily vznik společné iniciativy zaměřené na sledování aktivit ruských ponorek v severním Atlantiku a Baltském moři.  

    Britská fregata Portland sleduje ruskou jadernou ponorku K-560 Severodvinsk | foto: @RoyalNavy

    Dohodu potvrdili britský ministr obrany John Healey a jeho německý protějšek Boris Pistorius při setkání na britské základně RAF Lossiemouth ve Skotsku, které připomnělo rok od podpisu dohody o obranné spolupráci mezi oběma zeměmi.

    Podle nové dohody budou základny v Lossiemouthu, islandském Keflavíku a německém Nordholzu hostit hlídkové letouny P-8 Poseidon určené k detekci i likvidaci ponorek. Cílem je rovněž ochrana kritické infrastruktury, jako jsou podmořské kabely, ropovody a větrné elektrárny.

    „NATO musí být evropštější, aby zůstalo transatlantické,“ uvedl Pistorius s odkazem na rostoucí tlak USA, aby evropské státy více přispívaly na obranu. „To je náš vzkaz Donaldu Trumpovi i Vladimiru Putinovi,“ dodal.

    Healey dodal, že ruské aktivity se zvýšily a došlo k 30% nárustu počtu ruských plavidel ohrožujících britské vody. Spolupráce mezi Berlínem a Londýnem má být jasným signálem Moskvě i potvrzením evropské jednoty v rámci Severoatlantické aliance. Rozšíření britsko-německé spolupráce je reakcí na tuto hrozbu a zároveň dalším vzkazem Putinovi. „Lovíme vaše ponorky,“ prohlásil Healey.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media