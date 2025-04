Velvyslanci EU jednali o návrhu poskytnout zemím Unie až 150 miliard eur ve formě zvýhodněných úvěrů na obranu. Německá snaha zapojit do této iniciativy také nečlenské státy však narazila na odpor Francie, která odmítá účast Londýna.

Úvěrový plán s názvem Security Action for Europe (SAFE) je součástí širšího balíčku opatření. Ten kromě jiného počítá s vynětím obranných výdajů ze stanovených rozpočtových pravidel EU a se zapojením soukromého kapitálu do rozvoje obranného průmyslu. Největší spor se ale vede o to, zda by se Velká Británie, Kanada a Spojené státy mohly účastnit společných nákupů v rámci této iniciativy.

Skupina přibližně 10 zemí, včetně Německa, Nizozemska a Švédska, podpořila otevření schématu společného zadávání veřejných zakázek Velké Británii a Kanadě.

Zdroj: Politico(USA)