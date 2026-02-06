Početní stav bundeswehru v pobaltské zemi se tak zvedl z původních 500 příslušníků. Posily směřují k 45. obrněné brigádě „Litva“, která vznikla loni v dubnu a představuje první trvalé zahraniční nasazení německých jednotek od druhé světové války. Do konce roku 2027 má brigáda čítat až 4 800 vojáků.
Brigáda zároveň převzala velení nad mnohonárodní bojovou skupinou NATO v Litvě. Němečtí vojáci budou působit na nové základně v Rūdninkai poblíž hranic s Běloruskem. Posílení zahrnuje jednotky dvou praporů z Bavorska a Severního Porýní-Vestfálska a reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci po ruské invazi na Ukrajinu, zejména v citlivé oblasti Suvalského koridoru.
Zdroj: TVP World (Polsko)