Abry v současnosti působí jako zástupce vedoucího hlavní sekce ozbrojených sil na ministerstvu obrany. V minulosti byl nasazen na řadě domácích i zahraničních misích, včetně mise Atalanta proti pirátství u Somálska.
Nový šéf námořnictva převezme úřad v době, kdy bundeswehr čelí důsledkům dlouhodobého podfinancování. Stávající kapacity lodí podle ministerstva nestačí k plnění nových závazků v rámci Severoatlantické aliance.
Jeho působení bude navazovat na plán modernizace představený předchozím velitelem námořnictva Kaackem, který počítá s výrazným posílením materiálu i personálu námořnictva do roku 2035.
Zdroj: Der Spiegel (Německo)