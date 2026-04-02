    Pistorius vybral nového šéfa německého námořnictva

    2. dubna 2026  16:23
    Německý ministr obrany Boris Pistorius vybral kontradmirála Wilhelma Tobiase Abryho na post inspektora námořnictva, oficiální oznámení se očekává v následujících měsících.  

    Německý ministr obrany Boris Pistorius | foto: NATO Photos

    Abry v současnosti působí jako zástupce vedoucího hlavní sekce ozbrojených sil na ministerstvu obrany. V minulosti byl nasazen na řadě domácích i zahraničních misích, včetně mise Atalanta proti pirátství u Somálska.

    Nový šéf námořnictva převezme úřad v době, kdy bundeswehr čelí důsledkům dlouhodobého podfinancování. Stávající kapacity lodí podle ministerstva nestačí k plnění nových závazků v rámci Severoatlantické aliance.

    Jeho působení bude navazovat na plán modernizace představený předchozím velitelem námořnictva Kaackem, který počítá s výrazným posílením materiálu i personálu námořnictva do roku 2035.

    Zdroj: Der Spiegel (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

