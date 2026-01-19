Tanker třídy Aframax s názvem Arcusat změnil kurz v okamžiku, kdy se blížil k německým vodám, a zamířil zpět směrem k arktickému pobřeží Ruska.
Loď plula úžinou mezi Dánskem a Švédskem a původně hlásila cíl ve Finském zálivu. Podle německých médií byla k obratu donucena spolkovou policií kvůli nesrovnalostem v dokumentaci a identitě. Ve veřejně dostupných databázích se Arcusat jeví jako plavidlo, které „nikdy neexistovalo“, a ani registr vedený Mezinárodní námořní organizací neobsahuje odpovídající záznam k jeho identifikačnímu číslu.
Případ může naznačovat tvrdší postup evropských států vůči ruské stínové flotile, kterou Moskva využívá k obcházení sankcí na vývoz ropy. Spojené státy už v posledních měsících několik podobných tankerů zabavily a evropské vlády dávají najevo, že chtějí dohled nad těmito plavidly výrazně zpřísnit.
Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)