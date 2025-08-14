Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Německo a spojenci pošlou Ukrajině velký balík vojenské pomoci

14. srpna 2025  22:41
Německo oznámilo, že spolu s dalšími západními podporovateli Ukrajiny dodá vojenskou pomoc v hodnotě až 500 milionů dolarů prostřednictvím nové iniciativy Severoatlantické aliance na pomoc Ukrajině (PURL).  

Ukrajinští obránci | foto: @DefenceU

Ta byla spuštěna začátkem srpna a má zajišťovat pravidelné dodávky rozsáhlých balíků zbraní podle prioritních potřeb Kyjeva.

Balík pomoci bude obsahovat prvky protivzdušné obrany. Ty jsou naléhavě potřebné k obraně proti pokračujícím ruským leteckým úderům, které zabíjejí stále více civilistů po celé Ukrajině. K iniciativě se již připojilo Nizozemsko, které poskytne vybavení za 500 milionů eur, a také Švédsko, Dánsko a Norsko s balíkem za 500 milionů dolarů zahrnujícím PVO, protitankové zbraně, munici a náhradní díly.

Dvě letošní srpnové dodávky pomoci tvoří převážně materiál zakoupený ve Spojených státech amerických, přičemž severská dodávka dorazí spíše v září. Německo od začátku ruské invaze v únoru 2022 poskytlo či přislíbilo vojenskou podporu za zhruba 40 miliard eur.

Zdroj: AP(USA)

vst; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media