Ta byla spuštěna začátkem srpna a má zajišťovat pravidelné dodávky rozsáhlých balíků zbraní podle prioritních potřeb Kyjeva.
Balík pomoci bude obsahovat prvky protivzdušné obrany. Ty jsou naléhavě potřebné k obraně proti pokračujícím ruským leteckým úderům, které zabíjejí stále více civilistů po celé Ukrajině. K iniciativě se již připojilo Nizozemsko, které poskytne vybavení za 500 milionů eur, a také Švédsko, Dánsko a Norsko s balíkem za 500 milionů dolarů zahrnujícím PVO, protitankové zbraně, munici a náhradní díly.
Dvě letošní srpnové dodávky pomoci tvoří převážně materiál zakoupený ve Spojených státech amerických, přičemž severská dodávka dorazí spíše v září. Německo od začátku ruské invaze v únoru 2022 poskytlo či přislíbilo vojenskou podporu za zhruba 40 miliard eur.
Zdroj: AP(USA)