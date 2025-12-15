natoaktual.cz

    Německo reviduje slib poskytnout azyl svým afghánským spolupracovníkům

    15. prosince 2025  15:38
    Německá vláda ruší přislíbený azyl pro stovky Afghánců. Afgháncům, kteří čekají na německý azyl v Pákistánu, bude nově sděleno, že na jejich přijetí již neexistuje politický zájem, a to navzdory dřívějším slibům ochrany před pronásledováním Tálibánem.  

    Ilustrační foto. | foto: DVIDS

    Změna v politice vyplývá ze zpřísnění migrační politiky vlády kancléře Friedricha Merze.

    Vláda chce podle koaliční dohody CDU/CSU a SPD omezit přesídlovací programy na minimum. Předchozí vláda slíbila přijmout určité skupiny Afghánců podle speciálně vytvořených seznamů. Šlo o aktivistky za práva žen, právníky, novináře a další osobnosti afghánské opozice. Podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta jde o dědictví minulosti.

    Omezení se nyní poprvé vztahují i na přesidlovací program pro místní zaměstnance německých institucí působících v minulosti v Afghánistánu. Z původních 220 lidí zůstává podle ministerstva nárok na přijetí už jen asi 90 lidem. Tento azyl je podmíněný bezpečnostní prověrkou. Celkově v Pákistánu stále čeká zhruba 1 800 Afghánců, z nichž asi tisíc má formální příslib přijetí. Do Německa se však často dostanou jen po úspěšné žalobě u soudu.

    Humanitární organizace varují před hrozbou deportací ze strany Pákistánu a označují situaci za test důvěryhodnosti a lidskosti německé vlády. Podle vládních statistik přijalo Německo od převzetí moci Tálibánem v roce 2021 do dubna 2025 celkem čtyři tisíce místních zaměstnanců a téměř 15 tisíc jejich rodinných příslušníků.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    asš; natoaktual.cz

