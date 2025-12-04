Systém vyvinutý společností Israel Aerospace Industries doplňuje kratší prostředky Patriot a IRIS-T a má dosah až 2 400 kilometrů. Podle izraelského velvyslance Rona Prosora nyní technologie židovského státu pomáhá chránit nejen Německo, ale i Evropu.
„Kdo by si dokázal představit, že pouhých 80 let po osvobození Osvětimi bude židovský stát prostřednictvím technologií, které vyvíjí, pomáhat chránit nejen Německo, ale celou Evropu,“ řekl izraelský velvyslanec v Německu Ron Prosor. Řada zemí vyjádřila zájem o nákup této technologie poté, co systém Arrow pomohl odvrátit raketové útoky Íránu na Izrael v dubnu a říjnu 2024, uvedla společnost IAI.
Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že Arrow posiluje schopnost včasného varování a zvyšuje ochranu obyvatel a infrastruktury. „S touto strategickou schopností, která je jedinečná mezi našimi evropskými partnery, zajišťujeme naši klíčovou roli v srdci Evropy. Tím nechráníme pouze sami sebe, ale i naše partnery. Tím posilujeme evropský pilíř NATO a plníme cíl NATO,“ uvedl Pistorius ve svém prohlášení.
Plné operační připravenosti chce Berlín dosáhnout do roku 2030, přičemž systém bude rozmístěn na třech místech v zemi. Německo jej pořídilo v roce 2023 za 3,6 miliardy eur, aby uzavřelo klíčovou mezeru ve své protivzdušné obraně. Kratší ruské střely Iskander mají zůstat v působnosti jednotek Patriot.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)