Vláda spustila registraci mladých mužů s cílem zjistit jejich fyzickou zdatnost a zvažuje možnost povinné služby, zatímco láká dobrovolníky na dobře placené krátkodobé kontrakty. Bundeswehr má do roku 2035 dosáhnout 260 000 vojáků v aktivní službě a výrazně posílit i zálohy. Motivem je především ruská agrese proti Ukrajině, která zvýšila podporu veřejnosti pro růst obranných výdajů; letos Německo plánuje investovat 108 miliard eur, do roku 2030 až 3,5 % HDP.
Zásadní roli hraje také ztráta důvěry v USA jako garanta evropské bezpečnosti. Průzkumy ukazují, že velká většina Němců již nevěří americké ochotě bránit Evropu, ani americkému jadernému odstrašení a podporuje myšlenku evropské (zejména anglo-francouzské) alternativy. Roste i podpora hlubší evropské obranné spolupráce, kterou část veřejnosti chápe jako „evropské NATO“.
Navzdory politické shodě čelí plán překážkám: pomalé byrokracii, kulturní skepsi vůči armádě a riziku dezinformačních kampaní. Přesto se po roce 2022 v Německu výrazně proměnilo vnímání bezpečnostních hrozeb a ochota investovat do obrany.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)