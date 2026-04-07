Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Němečtí muži do 45 let zřejmě budou pro cestování potřebovat souhlas armády

    7. dubna 2026  16:01
    Němečtí muži ve věku od 17 do 45 let by nově mohli potřebovat povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí. Vyplývá to ze změn spojených s novým zákonem, který zavádí dobrovolnou vojenskou službu.  

    Německá armáda. | foto: @bundeswehrInfo

    Zákon o modernizaci vojenské služby, jenž vstoupil v platnost 1. ledna, má posílit obranu země v reakci na hrozby ze strany Ruska po jeho plnohodnotné invazi na Ukrajinu.

    Mluvčí německého ministerstva prohlásil, že muži starší 17 let musí získat předchozí souhlas, pokud chtějí pobývat v zahraničí déle než tři měsíce.

    Právním základem tohoto požadavku je německý zákon o branné povinnosti z roku 1956, který byl několikrát novelizován, naposledy v prosinci loňského roku. Před poslední úpravou platila povinnost hlásit delší pobyt v zahraničí jen v případě, že se Německo nacházelo ve stavu obrany nebo mobilizace.

    V prosinci německý parlament schválil zavedení dobrovolné vojenské služby. Od ledna tak všichni osmnáctiletí dostávají dotazník s otázkou, zda mají zájem vstoupit do ozbrojených sil. Od července 2027 budou navíc muset podstoupit posouzení zdravotní způsobilosti, které má ukázat, zda by byli schopni služby v případě vypuknutí války.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

