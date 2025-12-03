Severoatlantická aliance čelí této výzvě prostřednictvím různých iniciativ zaměřených na posílení opatření proti dronům a zlepšením protivzdušné obrany. Součástí těchto snah je i projekt Flytrap 4.5, iniciativa vedená Spojenými státy americkými, jejímž cílem je testovat a hodnotit dostupné, škálovatelné a špičkové technologie proti dronům.
Cílem je pak tyto systémy rychle zavést a integrovat do systémů protivzdušné obrany spojenců. Měly by především chránit východní křídlo Aliance a pomoci spojencům odhalovat a ničit drony s nižšími náklady a vyšší účinností.
Flytrap 4.5 je dvoutýdenní akce probíhající v německém výcvikovém prostoru Putlos. Sdružuje vojáky, průmyslové partnery a akviziční týmy, aby ověřili, jak nové prostředky spolupracují s existujícími radary, systémy velení a řízení i s alianční infrastrukturou. Podle amerického kapitána 52. protiletadlové dělostřelecké brigády Kurta Blumeyera akce umožňuje rychlé testování, integraci i inovace, které jsou vzhledem k tempu vývoje dronových hrozeb naprosto klíčové.
Zdroj: NATO