    Americké jednotky v Německu testují technologie na posílení protivzdušné obrany NATO

    3. prosince 2025  16:53
    V uplynulých měsících se ukázalo, jak se hrozba představovaná drony vyvíjí a stále více ovlivňuje běžné životy.  

    Ilustrační foto. | foto: @Defense_U

    Severoatlantická aliance čelí této výzvě prostřednictvím různých iniciativ zaměřených na posílení opatření proti dronům a zlepšením protivzdušné obrany. Součástí těchto snah je i projekt Flytrap 4.5, iniciativa vedená Spojenými státy americkými, jejímž cílem je testovat a hodnotit dostupné, škálovatelné a špičkové technologie proti dronům.

    Cílem je pak tyto systémy rychle zavést a integrovat do systémů protivzdušné obrany spojenců. Měly by především chránit východní křídlo Aliance a pomoci spojencům odhalovat a ničit drony s nižšími náklady a vyšší účinností.

    Flytrap 4.5 je dvoutýdenní akce probíhající v německém výcvikovém prostoru Putlos. Sdružuje vojáky, průmyslové partnery a akviziční týmy, aby ověřili, jak nové prostředky spolupracují s existujícími radary, systémy velení a řízení i s alianční infrastrukturou. Podle amerického kapitána 52. protiletadlové dělostřelecké brigády Kurta Blumeyera akce umožňuje rychlé testování, integraci i inovace, které jsou vzhledem k tempu vývoje dronových hrozeb naprosto klíčové.

