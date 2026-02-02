„Bez platných pasů si nemohou zajistit pobyt, prodloužit pracovní smlouvy a v některých případech ani dokončit základní administrativní úkony. Očekávání, že pasové záležitosti budou vyřizovány prostřednictvím struktur Tálibánu, nebere v úvahu realitu, v níž se dotčení lidé nacházejí,“ uvádí VAFO v prohlášení.
Německá vláda se zároveň snaží zintenzivnit deportace do Afghánistánu a zdá se, že Tálibán toho využívá k postupnému získávání diplomatického uznání. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt potvrdil, že deportace začaly v prosinci a týkají se nejprve lidí s trestní minulostí. Expert Conrad Schetter to označil za špinavou dohodu, která fakticky uznává Tálibán na konzulátech a dává mu přístup k datům o Afgháncích v Německu.
„Obě strany usilovaly o to, aby se to nestalo příliš veřejným — nicméně se to velmi veřejným stalo. Zároveň to znamená, že politika Tálibánu, která extrémně porušuje lidská práva, je tímto krokem určitým způsobem akceptována,“ dodal Schetter.
Německé ministerstvo zahraničí potvrdilo akreditaci nových pracovníků afghánských konzulátů. Hamid Nangialay Kabiri kvůli tomu v říjnu rezignoval v Bonnu, požádal o azyl a odmítá jít na konzulát kvůli obavám o rodinu. „Řekl jsem jim, že nemohu pracovat s teroristy,“ uvedl.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)