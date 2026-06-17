Dohoda se zaměří na ochranu regionu Baltského moře, vojenskou mobilitu, infrastrukturu, kybernetickou obranu a nové technologie.
V rámci obranných plánů Severoatlantické aliance mají Německo a Polsko klíčovou roli při obraně východního křídla a pobaltských států. Podle expertů je spolupráce obou zemí nezbytná pro naplnění aliančních obranných plánů. Dohoda zároveň potvrdí závazky kolektivní obrany vyplývající z členství v NATO a Evropské unii.
Polsko v posledních letech posílilo svůj význam díky rozsáhlým investicím do obrany, rostoucí ekonomice a roli logistického centra pro podporu Ukrajiny. Německo naopak usiluje o modernizaci bundeswehru a posílení své pozice v evropské bezpečnostní architektuře.
Přesto mezi oběma zeměmi přetrvávají politické spory související s historickými otázkami i postavením Polska při jednáních o evropské bezpečnosti a budoucnosti Ukrajiny.
Zdroj: ABC News (USA)