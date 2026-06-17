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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Polsko uzavřou novou obrannou dohodu

    17. června 2026  16:16
    Německo a Polsko mají podepsat novou obrannou dohodu, která má posílit evropskou vojenskou spolupráci v době rostoucího napětí s Ruskem a nejistoty ohledně budoucího rozsahu americké vojenské přítomnosti v Evropě.  

    ilustrační foto | foto: JFC Naples NATO Photos

    Dohoda se zaměří na ochranu regionu Baltského moře, vojenskou mobilitu, infrastrukturu, kybernetickou obranu a nové technologie.

    V rámci obranných plánů Severoatlantické aliance mají Německo a Polsko klíčovou roli při obraně východního křídla a pobaltských států. Podle expertů je spolupráce obou zemí nezbytná pro naplnění aliančních obranných plánů. Dohoda zároveň potvrdí závazky kolektivní obrany vyplývající z členství v NATO a Evropské unii.

    Polsko v posledních letech posílilo svůj význam díky rozsáhlým investicím do obrany, rostoucí ekonomice a roli logistického centra pro podporu Ukrajiny. Německo naopak usiluje o modernizaci bundeswehru a posílení své pozice v evropské bezpečnostní architektuře.

    Přesto mezi oběma zeměmi přetrvávají politické spory související s historickými otázkami i postavením Polska při jednáních o evropské bezpečnosti a budoucnosti Ukrajiny.

    Zdroj: ABC News (USA)

    dkr; natoaktual.cz

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