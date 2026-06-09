Podle zdrojů z Berlína a Paříže dospěli německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron k závěru, že společnosti Dassault Aviation a Airbus nedokázaly vyřešit dlouhodobé spory, které projekt provázely. Program zahájený v roce 2017 měl hodnotu přes 100 miliard eur.
Projekt byl po léta zatížen politickými i průmyslovými neshodami. Francouzský Dassault požadoval větší kontrolu nad vývojem než jeho partner Airbus Defence and Space. Spory se týkaly řízení další fáze projektu, přístupu k duševnímu vlastnictví i rozdílných požadavků na budoucí letoun. Přestože oba státy opakovaně deklarovaly podporu projektu, kompromisu se dosáhnout nepodařilo.
Konec FCAS představuje komplikaci pro evropskou obrannou spolupráci v době rostoucích bezpečnostních obav souvisejících s Ruskem a tlaku Spojených států na větší evropskou odpovědnost za vlastní obranu.
Německo a Francie nyní plánují zaměřit spolupráci na projekt Combat Cloud, který má propojit letadla, drony a senzory do společné sítě. O dalších společných obranných projektech budou zástupci obou zemí jednat v polovině července. „Odborné znalosti v oblasti konstrukce vojenských letadel v Německu existují. Německý průmysl nyní může a musí prokázat své schopnosti,“ uvedl Merz.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)