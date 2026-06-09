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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německo a Francie ukončily společný vývoj stíhačky nové generace

    9. června 2026  18:50
    Německo a Francie se rozhodly ukončit projekt Future Combat Air System (FCAS), jehož cílem bylo vyvinout novou generaci bojových letounů, které měly kolem roku 2040 nahradit stroje Eurofighter a Rafale.  

    ilustrační foto. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle zdrojů z Berlína a Paříže dospěli německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron k závěru, že společnosti Dassault Aviation a Airbus nedokázaly vyřešit dlouhodobé spory, které projekt provázely. Program zahájený v roce 2017 měl hodnotu přes 100 miliard eur.

    Projekt byl po léta zatížen politickými i průmyslovými neshodami. Francouzský Dassault požadoval větší kontrolu nad vývojem než jeho partner Airbus Defence and Space. Spory se týkaly řízení další fáze projektu, přístupu k duševnímu vlastnictví i rozdílných požadavků na budoucí letoun. Přestože oba státy opakovaně deklarovaly podporu projektu, kompromisu se dosáhnout nepodařilo.

    Konec FCAS představuje komplikaci pro evropskou obrannou spolupráci v době rostoucích bezpečnostních obav souvisejících s Ruskem a tlaku Spojených států na větší evropskou odpovědnost za vlastní obranu.

    Německo a Francie nyní plánují zaměřit spolupráci na projekt Combat Cloud, který má propojit letadla, drony a senzory do společné sítě. O dalších společných obranných projektech budou zástupci obou zemí jednat v polovině července. „Odborné znalosti v oblasti konstrukce vojenských letadel v Německu existují. Německý průmysl nyní může a musí prokázat své schopnosti,“ uvedl Merz.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

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