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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německé regionální volby čelí ruské dezinformační kampani Matrjoška

    4. srpna 2026  16:43
    Před zářijovými volbami do zemských sněmů v několika spolkových zemích včetně Berlína se na sociálních sítích šíří falešná videa a dezinformace.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Podle ověřovatelů stanice Deutsche Welle stojí za kampaní Matrjoška (či Operace Overload) ruské vlivové struktury spojené s rozvědkou GRU. Operace využívá podvržená loga německých médií k diskreditaci kandidátů demokratických stran a k rozdmýchávání napětí mezi východní a západní částí Německa.

    Kampaň se od předchozích operací liší zaměřením na méně známé regionální politiky. Mezi terče patří saský kandidát strany Die Linke Eric Stehr nebo berlínský primátor Kai Wegner z CDU, které videa lživě obviňují z vražd či skandálů. Analytici z centra CeMAS upozorňují, že cílem Moskvy je poškodit většinu stran a naopak podpořit subjekty vnímané jako proruské, jako jsou krajně pravicová AfD či Aliance Sahry Wagenknecht (BSW).

    Součástí strategie je i vytváření fiktivních průzkumů, které mají vyvolat dojem, že znovusjednocení Německa bylo historickou chybou. Přestože příspěvky dosahují na síti X desítek tisíc zhlédnutí, jejich skutečný dopad na voliče zůstává podle odborníků omezený. Zasažení politici podávají trestní oznámení a úřady posilují dohled nad integritou voleb.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    maj; natoaktual.cz

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