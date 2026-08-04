Podle ověřovatelů stanice Deutsche Welle stojí za kampaní Matrjoška (či Operace Overload) ruské vlivové struktury spojené s rozvědkou GRU. Operace využívá podvržená loga německých médií k diskreditaci kandidátů demokratických stran a k rozdmýchávání napětí mezi východní a západní částí Německa.
Kampaň se od předchozích operací liší zaměřením na méně známé regionální politiky. Mezi terče patří saský kandidát strany Die Linke Eric Stehr nebo berlínský primátor Kai Wegner z CDU, které videa lživě obviňují z vražd či skandálů. Analytici z centra CeMAS upozorňují, že cílem Moskvy je poškodit většinu stran a naopak podpořit subjekty vnímané jako proruské, jako jsou krajně pravicová AfD či Aliance Sahry Wagenknecht (BSW).
Součástí strategie je i vytváření fiktivních průzkumů, které mají vyvolat dojem, že znovusjednocení Německa bylo historickou chybou. Přestože příspěvky dosahují na síti X desítek tisíc zhlédnutí, jejich skutečný dopad na voliče zůstává podle odborníků omezený. Zasažení politici podávají trestní oznámení a úřady posilují dohled nad integritou voleb.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)