Tanky, bojová vozidla pěchoty a pěchota 45. tankové brigády německé armády pronikly do hustě zalesněného terénu vojenského cvičiště Pabrade, aby absolvovaly realistické bojové scénáře během cvičení Freedom Shield 26. Brigáda byla v roce 2023 označena za první trvale zahraničně nasazenou brigádu německé armády a formálně byla aktivována 1. dubna 2025. Freedom Shield je prvním cvičením velkého rozsahu, jehož se brigáda zúčastnila.
Cvičení zahrnovalo 2 900 vojáků a 800 vozidel z osmi zemí NATO, včetně České republiky.
Vznik 45. tankové brigády představoval historický milník pro německé ozbrojené síly, které v současnosti procházejí rozsáhlou přeměnou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.
Brigáda by měla dosáhnout své plné operační způsobilosti do konce roku 2027, přičemž v Litvě bude umístěno přibližně pět tisíc vojenských a civilních pracovníků.
Zdroj: NATO