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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německá tanková brigáda se poprvé zúčastnila cvičení NATO v Litvě

    22. června 2026  17:24
    Nová německá tanková brigáda, která tvoří páteř mnohonárodních sil Severoatlantické aliance v Litvě, se poprvé zúčastnila rozsáhlých bitevních cvičení.  

    Voják německých ozbrojených sil. | foto: NATO Photos

    Tanky, bojová vozidla pěchoty a pěchota 45. tankové brigády německé armády pronikly do hustě zalesněného terénu vojenského cvičiště Pabrade, aby absolvovaly realistické bojové scénáře během cvičení Freedom Shield 26. Brigáda byla v roce 2023 označena za první trvale zahraničně nasazenou brigádu německé armády a formálně byla aktivována 1. dubna 2025. Freedom Shield je prvním cvičením velkého rozsahu, jehož se brigáda zúčastnila.

    Cvičení zahrnovalo 2 900 vojáků a 800 vozidel z osmi zemí NATO, včetně České republiky.

    Vznik 45. tankové brigády představoval historický milník pro německé ozbrojené síly, které v současnosti procházejí rozsáhlou přeměnou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

    Brigáda by měla dosáhnout své plné operační způsobilosti do konce roku 2027, přičemž v Litvě bude umístěno přibližně pět tisíc vojenských a civilních pracovníků.

    Zdroj: NATO

    rku; natoaktual.cz

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