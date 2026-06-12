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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německá armáda varuje před rostoucí hrozbou ze strany Ruska

    12. června 2026  16:16
    Německo se musí připravit na možný ruský útok do roku 2029, případně i dříve, uvedl velitel německých pozemních sil generál Christian Freuding.  

    Cvičení německého Bundeswehru | foto: @Bw_Einsatz

    Podle něj panuje v Severoatlantické alianci široká shoda, že Rusko by mohlo být schopné zaútočit na některý členský stát Aliance ještě před koncem desetiletí. Podle něj rok 2029 není pouze německým odhadem, ale vychází ze společného hodnocení zpravodajských služeb všech 32 členských států NATO.

    „Musíme být připraveni. Musíme být připraveni bojovat,“ zdůraznil Freuding a upozornil, že navzdory vysokým ztrátám ve válce na Ukrajině může Moskva v příštích letech obnovit své vojenské schopnosti natolik, aby představovala přímou konvenční hrozbu pro území NATO. Podle něj proto Evropa nesmí otálet s posilováním obranné připravenosti, výroby zbraní a modernizací armád.

    Freuding ocenil kroky Německa ke zrychlení obranných zakázek a rozšiřování výrobních kapacit zbrojního průmyslu, zároveň však varoval, že dlouhodobé zbrojní programy samy o sobě nestačí. „Rychlost je teď zásadní,“ uvedl. Bundeswehr podle něj potřebuje i přechodná řešení, která umožní zlepšovat schopnosti armády okamžitě a zajistit její připravenost k případnému boji.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

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