natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Německá armáda investuje do vesmírného programu 35 miliard eur

    28. dubna 2026  19:38
    Německo nově definuje svou roli ve vesmíru.  

    vesmír

    V příštích letech plánuje investovat 35 miliard eur do zabezpečení svých satelitů, posílení vojenských vesmírných kapacit a snížení závislosti na mimoevropských poskytovatelích.

    Ústředním bodem plánu má být nová satelitní síť. Německo tím rozšiřuje svou obrannou strategii i za hranice Země a chce posílit zejména kybernetickou bezpečnost, satelitní komunikaci, systémy včasného varování a schopnost bundeswehru provádět nezávislé vesmírné operace. Ukazuje se tak, že oběžná dráha se stává stále důležitější součástí národní bezpečnosti.

    Jedním z klíčových aktérů má být německý výrobce satelitů OHB, který patří mezi významné evropské kosmické společnosti. Spolu s firmami Airbus a Rheinmetall se má podílet na budování národní vojenské satelitní sítě, která by mohla fungovat jako evropská alternativa k systémům typu Starlink od SpaceX.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media