V příštích letech plánuje investovat 35 miliard eur do zabezpečení svých satelitů, posílení vojenských vesmírných kapacit a snížení závislosti na mimoevropských poskytovatelích.
Ústředním bodem plánu má být nová satelitní síť. Německo tím rozšiřuje svou obrannou strategii i za hranice Země a chce posílit zejména kybernetickou bezpečnost, satelitní komunikaci, systémy včasného varování a schopnost bundeswehru provádět nezávislé vesmírné operace. Ukazuje se tak, že oběžná dráha se stává stále důležitější součástí národní bezpečnosti.
Jedním z klíčových aktérů má být německý výrobce satelitů OHB, který patří mezi významné evropské kosmické společnosti. Spolu s firmami Airbus a Rheinmetall se má podílet na budování národní vojenské satelitní sítě, která by mohla fungovat jako evropská alternativa k systémům typu Starlink od SpaceX.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)