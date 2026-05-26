Pouze 17 procent respondentů uvedlo, že bundeswehr dokáže Německo adekvátně bránit, zatímco 72 procent s tím nesouhlasilo.
Obavy z možného ruského útoku podle průzkumu oproti loňsku oslabily, polovina respondentů uvedla, že se takového scénáře neobává. V září 2025 přitom většina oslovených ještě vyjadřovala obavy z Ruska.
Výrazně vyšší obavy mají Němci z hybridních hrozeb. Přibližně dvě třetiny respondentů uvedly, že se obávají kybernetických útoků, sabotáží nebo dezinformačních kampaní, které by mohly ovlivnit život v Německu.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)