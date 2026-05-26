    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Němci pochybují o schopnosti země se bránit

    26. května 2026  15:51
    Pochybnosti o schopnosti Německa ubránit se v případě útoku ukázal průzkum agentury Insa pro deník Bild am Sonntag.  

    Obrněnec Schakal pro německou a nizozemskou armádu | foto: Rheinmetall

    Pouze 17 procent respondentů uvedlo, že bundeswehr dokáže Německo adekvátně bránit, zatímco 72 procent s tím nesouhlasilo.

    Obavy z možného ruského útoku podle průzkumu oproti loňsku oslabily, polovina respondentů uvedla, že se takového scénáře neobává. V září 2025 přitom většina oslovených ještě vyjadřovala obavy z Ruska.

    Výrazně vyšší obavy mají Němci z hybridních hrozeb. Přibližně dvě třetiny respondentů uvedly, že se obávají kybernetických útoků, sabotáží nebo dezinformačních kampaní, které by mohly ovlivnit život v Německu.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

