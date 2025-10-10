Nad základnou Severoatlantické aliance v německém Geilenkirchenu byl zaznamenán neidentifikovaný dron, který přeletěl nízko nad přistávací dráhou. Incident trval asi minutu a vyvolal okamžitou reakci vojenské i civilní policie, avšak původ ani operátor dronu nebyli zjištěni. Německo podezřívá z těchto provokací Rusko.
Letouny AWACS slaví 25 let služby v NATO - Loni absolvovaly posádky letounů AWACS přes tři tisíce hodin ve vzduchu, když střežily například zimní olympijské hry v Turíně.
| foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Základna v Geilenkirchenu je strategickým centrem pro průzkumné letouny AWACS, které monitorují vzdušný prostor podél východního křídla NATO. Vzhledem ke svému strategickému významu patří tato základna mezi nejpřísněji střežené vojenské objekty, které má Bundeswehr pod dohledem. Německá spolková vláda tento týden schválila novelu zákona o spolkové policii, která má policii umožnit efektivněji zasahovat proti bezpilotním letounům.
Zdroj: Ukrainska Pravda (Ukrajina)