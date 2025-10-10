natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Neidentifikovaný dron nad základnou NATO v Německu vyvolal obavy o bezpečnost

    10. října 2025  15:57
    Nad základnou Severoatlantické aliance v německém Geilenkirchenu byl zaznamenán neidentifikovaný dron, který přeletěl nízko nad přistávací dráhou. Incident trval asi minutu a vyvolal okamžitou reakci vojenské i civilní policie, avšak původ ani operátor dronu nebyli zjištěni. Německo podezřívá z těchto provokací Rusko.  

    Letouny AWACS slaví 25 let služby v NATO - Loni absolvovaly posádky letounů AWACS přes tři tisíce hodin ve vzduchu, když střežily například zimní olympijské hry v Turíně. | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Základna v Geilenkirchenu je strategickým centrem pro průzkumné letouny AWACS, které monitorují vzdušný prostor podél východního křídla NATO. Vzhledem ke svému strategickému významu patří tato základna mezi nejpřísněji střežené vojenské objekty, které má Bundeswehr pod dohledem. Německá spolková vláda tento týden schválila novelu zákona o spolkové policii, která má policii umožnit efektivněji zasahovat proti bezpilotním letounům.

    Zdroj: Ukrainska Pravda (Ukrajina)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media